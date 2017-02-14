MLB》皇家再補強 簽前小熊左投崔維伍德

前小熊左投崔維伍德，新季將披皇家戰袍。(美聯社資料照)

(08:25更新 皇家休賽季補強)大聯盟官網等美媒剛報導，皇家以2年約簽下左投崔維伍德(Travis Wood)，但尚待球隊證實。30歲崔維伍德，上季效力小熊，出賽77場全後援，投61局，戰績4勝0敗、12中繼成功，自責分率為2.95，被打擊率只有1成99。

崔維伍德2005年被紅人在第2輪，第60順位選中，有7年大聯盟資歷，前期以先發為主，後期才轉後援。生涯先發戰績35勝50敗，自責分率是偏高的4.19；後援成績8勝2敗，自責分率2.83。

ESPN.com指出，崔維伍德到皇家隊後，讓投手調度有更多空間。左投崔維伍德，對左打被打擊率僅1成28。皇家在休賽季補強，簽下前小熊15勝投手漢默(Jason Hammel)，以及前水手投手卡恩斯(Nathan Karns)等。

(中時電子報)