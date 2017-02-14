誰說豪宅餐廳一定貴 DOMANI味美價親民

〈DOMANI〉的〈香酥米蘭戰斧豬〉是用台灣豬烹調，肉質柔嫩多汁且沒有豬騷味，一份780元，很值得推薦。(圖／姚舜攝)

〈DOMANI〉的〈熱那亞佛卡夏〉，外酥內柔軟，口感與風味頗道地，餐廳準備了上好的橄欖油和油醋讓客人沾食。(圖／姚舜攝)

搭配瑞可達起司、培根與醋漬番茄和小洋蔥一起呈盤的〈燒烤醋漬大蘆筍〉，蘆筍纖維很細嫩，口感清脆、味道鮮甜帶有微微焦香。(圖／姚舜攝)

〈茴香肉腸貓耳朵〉是將手工自製肉腸攪碎後與義大利貓耳朵一起炒製，風味口感都很好。(圖／姚舜攝)

〈DOMANI〉的披薩麵糰，是用進口麵包以啤酒酵母低溫發酵後再手工製成餅皮，圖中的〈孢子甘藍培根披薩〉是店內招牌披薩。(圖／姚舜攝)

用鯷魚香草油醋提味的〈中卷串燒〉，肉質柔嫩中帶有彈Q口感，280元一份價格親民。(圖／姚舜攝)

忠泰生活開發投資的〈DOMANI〉餐廳，位在豪宅〈明日博〉的1樓，挑高廊道天花板上的裝置藝術「琉璃雲」，為餐廳展露恢宏意象。(圖／姚舜攝)

〈DOMANI〉的1樓與2樓各有包廂，可供公司行號舉辦小型聚餐。(圖／姚舜攝)

〈DOMANI〉餐廳室外設有德國高檔編織座位，客人可以欣賞對面公園景致並品啜咖啡。(圖／姚舜攝)

〈DOMANI〉的1樓與2樓各有包廂，可供公司行號舉辦小型聚餐。(圖／姚舜攝)

〈DOMANI〉2樓的包廂，天花板掛著百萬元水晶吊燈，以及餐桌上的花藝，都是忠泰生活開發經營的品牌作品。(圖／姚舜攝)

〈DOMANIA〉的經營服務團隊成員年紀雖輕，但都有相當餐飲資歷，主廚陳星同(右2)曾在〈ABU〉與〈Bellini〉餐廳歷練，經理張均豪(中)自已也擁有餐廳。(圖／姚舜攝)

台北市民大道與建國南路交界處、美麗信花園酒店對面的豪宅「明日博」已經完工，這個豪宅建案的1樓新開了一家義大利餐廳〈DDMANI〉，新餐廳已低調開始營業，投資此一餐廳的是興建「明日博」的忠泰建設關係企業忠泰生活開發。

〈DOMANI〉的義大利文就是「明日」的意思 ，忠泰生活開發顯然希望用這個命名與豪宅名稱相互輝映，並讓與〈忠泰美術館」相連的新餐廳演並傳遞精緻生活品味。由於私密靜謐，加上餐廳家具、燈具與用品，都是忠泰生活自家代理的國外精品，故置身這個面對公園的新餐廳內用餐，就像到豪宅主人家中作客，感受「離塵絕俗」、大隱於世的自在氛圍。

〈DOMANI〉不是忠泰生活開發第一次經營餐飲業，2年前他們創了〈〈Nordic Kitchen北歐櫥窗概念餐飲〉品牌，在台北市復興南路一投資開設結合北歐餐廳與設計師家具和生活用品的複合旗艦店，藉此傳達簡單俐落、品味優雅，關心生態、重視環保的北歐生活態度。如今忠泰生活開發再開〈DOMQANI〉義大利餐廳，菜系雖與〈Nordic Kitchen〉不同，品味藝術和生活之美的宗旨卻未變。

入口在「明日博」一樓廊道的〈DOMANI〉義大利餐廳，廊道天花板上吊掛著知名建築大師Oyler Wu的大型裝置藝術作品「琉璃雲」。餐廳面公園的一側室外，放置有德國頂級戶外家具品牌〈Dedon〉著名的編織家具，客人可在在此輕鬆品啜咖啡或調酒。

從建國南路上其實看不到餐廳與此藝術作品，但一走進了豪宅廊道，立馬被眼前恢宏氣勢吸引。這就是名家與大師作品的魅力，〈DOMANI〉是一個名家設計生活用品的展演平台，餐廳所用的燈是英國工業設計品牌Tom Dixson，餐廳用餐椅是以低彩度與低明度聞名於世的荷蘭視覺裝置品牌PTMD，整體氣質從容、優雅、舒適自在。

〈DOMANI〉的菜單分：開胃前菜、湯品、主菜、義大利麵與燉飯，以及甜點等幾個欄目，雖像「豪宅私廚」，價位卻沒有高不可攀、富貴逼人。前菜每份240元起，例湯150元、洋蔥湯180元，主菜〈香酥米蘭戰斧豬〉、〈煎烤青辣椒檸檬小春雞〉與〈燉小牛膝〉等都是780元，披薩則一律都是450元，義大利麵則450元起跳，這樣的價位算親民了。

〈DOMANI〉主廚陳星同過去曾在〈ABU〉餐廳與〈Bellini Pasta〉歷練，精緻與傳統家常義大利菜都難不倒他，餐廳菜單上的肉腸、佛卡夏麵包和披薩餅皮都是他手工自製，這一點頗符合國外小型私房餐廳時下正在流行的潮流：能自己做的就自己做，如此才能更淋漓全釋餐廳的特色。

陳星同的廚藝確有基礎，他做的〈熱那亞佛卡夏〉麵包，是用進口麵粉以啤酒酵母低溫發酵麵糰壓平烤製，卻未能用柴燒窯烤，但烤箱烤出後依然皮酥裡嫩，沾了義大利優質橄欖油和油醋入口，口感與風味俱佳。而佛卡夏是披薩的「前世」，所以〈DOMANI〉的披薩風味與口感也不會讓食客失望，採訪當天我臨場要求他烤製菜單上沒有的〈A.O.P Pizza〉，陳星同立馬現場烤製，出爐後非常美味，希望他日後當「隱藏版菜單」上的食物。

〈DOMANI〉對食材有相當要求，前菜〈燒烤醋漬大蘆荀〉用的澳洲蘆筍，個頭粗壯、纖維卻相當細致，入口清脆香甜且多汁。〈香酥米蘭戰斧豬〉用的是台灣豬，裹上蛋衣酥炸上桌，肉質細緻、口感柔嫩，且完全沒有惱人豬腥味，非常好吃。〈茴香肉腸貓耳朵麵〉是將自製肉腸從腸衣中拆出，切成丁碎拌炒貓身朵，既是配料、香鮮鹹辣也成了提味的醬料，值得推薦。

除了藝文氣息濃厚的忠泰美術館外，忠泰生活開發在〈DOMANI〉周邊開設的〈MOT CASA明日家居〉、設計選物的〈MOT SELECT〉，以及〈MOT FLOWER明日花坊〉不久後也將陸續開幕，屆時當地也將變成一品味生活聚落，讓人期待。

(工商)