老公情人節必做 「這件事」 ELLA：我嫁給愛情

Ella臉書自曝老公多年來的貼心舉動。(圖/陳嘉樺Ella臉書)

Ella與老公賴斯翔結婚4年多，兩人不時在臉書曬照放閃，隨著情人節到來，Ella更自曝每年的今天老公無論再忙都不會忘記做「這件事」，這讓粉絲直呼真是嫁對人了。

Ella在臉書透露老公多年來的貼心舉動，兩人結婚至今邁向第五個年頭，互動雖然已經像老夫老妻，不過每年情人節老公的花絕不會缺席，今年老公雖已排好應酬無法共度情人節，不過仍提早一天「照慣例」將花送到面前，還給予一個擁抱，讓Ella感動不已，不僅感謝老公的用心，還直呼自己「嫁給了愛情」。

ELLA目前全面停工待產。(圖/本報系資料照）

兩夫妻會如此珍惜彼此，Ella表示兩人都是在感情上傷害過人但也受過重傷的人，因此體悟到遇到對的人就要好好把握，彼此用真心相待，不作出令對方傷心的事，對此也讓粉絲按讚認同，直呼「開始嚮往真愛」。

(中時電子報)