22歲女大生賞櫻遇翻車 準公公得知死訊二殯淚崩

事故遊覽車的上半部全被削光。（中央社記者鄭傑文攝）

不幸於昨（13）日晚間於國道5號翻覆、造成多人傷亡的蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車，車上多是中老年人，最年輕者為22歲的呂姓、戴姓女子；據了解，死亡名單中的呂女仍在就讀大學，其張姓男友的父親在第二殯儀館得知準媳婦過世時，忍不住淚崩。

呂女此次出遊是和好友一起參加賞櫻團，而他和男友交往快4年，已經論及婚嫁。《自由時報》指出，昨意外發生後，張姓男友一家人前往各醫院想知道呂女的情況，但都未在傷者名單中找到她，最後前往二殯，才得知呂已身亡。

在知道準媳婦過世後，張姓男友的父親難過到淚崩並搥欄杆，很捨不得年紀輕輕的呂女就此命喪黃泉，他希望相關單位能夠將事故原因調查清楚。

(中時電子報)