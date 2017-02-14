台灣觀光恐雪上加霜？賞櫻團車禍 英、日國際媒體關注
陸客銳減，國內觀光愁雲慘霧之際，昨晚（13日）國道五號發生賞櫻團重大車禍，目前已知有34死、10傷。原本是快樂的春遊賞櫻，卻在回程中發生意外。由於死傷慘重，包括英國BBC、日本相關媒體都有報導。外媒關心傷者傷勢及後續處理，然不可置否的是，當台灣觀光尚未復甦時，卻接連傳出重大車禍意外，如去年陸客團國道火燒車事件，也延燒到外國旅客對台灣的觀光信心。
國道5號發生慘重意外，台北市「蝶戀花旅行社」昨（13日）組團搭遊覽車前往武陵農場賞櫻，晚上9時許，車子返途行經國道5號連接國道3號南港交流道前大轉彎處，疑因車速過快，整輛車從邊坡翻覆。整車連同司機、導遊和乘客共有44人，截至今（14日）05：30，已知34死、10人輕重傷。
由於死傷人數慘重，國際媒體也有報導，包括英國BBC、英國《每日郵報》、日本《產經新聞》、時事通訊社、《每日新聞》和《朝日新聞》、香港媒體《中評社》、《明鏡新聞網》都有報導。報導內容除車禍事發原因、死傷人數，日本媒體也關心車上是否有日本乘客，然據媒體報導，車上乘客多為新北、台北的中老年長者。
另有部分媒體也在報導中提及去年陸客團火燒車事件，2016年7月19日來自遼寧的陸客團來台進行八天旅遊，卻在旅程最後一天在國道發生火燒車意外，造成26人不幸死亡。此事造成陸客對台灣信心降低，對國內觀光業造成一定的傷害。
然想不到，事隔不到一年，台灣國道五號發生賞櫻團車禍。對觀光旅遊業而言，最重要的莫過於「安全第一」，然台灣卻接連發生車禍意外，恐會對雪上加霜的台灣觀光業造成另一波衝擊。
(中時電子報)
文章來源：英國《每日郵報》
文章來源：英國《BBC》
文章來源：中評社
文章來源：日本《朝日新聞》
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