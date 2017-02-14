小嫻「天生沒子宮」 首吐結婚多年不孕真相
藝人小嫻和前球星何守正結婚4年多，遲未在台登記，也無傳出有孕，做人計畫備受關注，不過近日她首度鬆口吐實，17歲月經沒來，檢查後發現沒子宮，醫生宣告終身無法懷孕，結婚她告知老公和婆婆，想不到婆家暖心接納，讓她有勇氣公開真相。
小嫻近日接受《蘋果》專訪透露，17歲月經都沒來，去檢查後發現沒子宮，醫生認定她終身無法懷孕，這讓很喜歡小孩的她，一度否定自己，「因為我沒有生小孩的能力，我一直在做心理建設」，而當她要告知何守正前，心裡相當害怕，因為他是家中獨子。
不過何守正聽完卻很鎮定，感性說:「他說我對他而言很特別，他願意陪我一起努力」，婆婆也很體諒她，不給她壓力，還說會一直保護她，讓她重建信心，「雖然我不能生小孩，但我覺得我可以做點別的事，我有自己的價值」。
今(14日)早她在臉書感謝大家的關心，有不少和她有同樣經歷的網友分享自己的故事，她除了心疼外，也鼓勵大家一起加油。
(中時電子報)
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