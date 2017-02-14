法前經長成大選新星 政見付之闕如挨批

39歲的前經濟部長馬克宏是今年法國總統大選中最具黑馬之姿的參選人，甚至不無當選可能，但距離投票僅餘兩個半月，他仍未推出完整政見，成為對手和媒體責問的弱點。

法國將於4月23日、5月7日分別舉辦總統大選兩輪投票，候選登記尚未截止，但主要政黨都已推出人選。

原本有望當選的右派參選人、前總理費雍（Francois Fillon）正因家人涉嫌坐領乾薪而遭調查，民調一落千丈，很可能於第一輪投票就被淘汰。

一般預料，能進入第2輪投票的可能會是極右派民族陣線（FN）主席瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）和號稱中間路線的馬克宏（Emmanuel Macron），在這兩人對決的情況下，又以馬克宏獲得壓倒性勝利的可能性較大。

馬克宏出身政治菁英，受總統歐蘭德（Francois Hollande）賞識，從銀行界轉職進入總統府艾里賽宮（Elysee）擔任副秘書長，繼而獲任命為經濟部長，但只做了兩年，就因理念與政府不合而辭職。

馬克宏去年自立門派「起步走！」（En Marche!），號稱非左非右，也因此，對傳統左右派失望、對極右派又不放心的選民，很有可能把票投給他，在各項民調中，馬克宏的支持率漸漸上升。

不過，距離第一輪投票只剩兩個半月，馬克宏身為目前最受矚目的參選人，仍未提出完整政見，選民還看不到他在移民、經濟、外交、國防安全、稅政、社會福利、教育、文化等領域的具體藍圖。

費加洛報（Le Figaro）訪問馬克宏的主要競選幕僚，他們說，馬克宏不願「為了服務客戶而提出一長串的購物清單，裡面可能很多文字是沒有意義的；他也不想提出一套包含300項措施的計畫，那是總理該做的事」，況且，政治人物常年提出政見，「已經沒人相信了」。

但馬克宏的競爭對手針對這項弱點予以抨擊，媒體評論也開始呼籲他停止模糊策略。1

星期日報（JDD）編輯部主任賈特牛（Herve Gattegno）在歐洲第一電台（Europe 1）訪問中說，馬克宏和所有參選人一樣，背後都有一群專家在擬訂政見，但至今還沒寫完，「這證明馬克宏在知道自己當選後要做什麼之前，就先決定要參選了」。1060214

(中央社)