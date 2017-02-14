國道車禍32死 6人身分不明採DNA

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國道5接國道3南下車道昨天晚間發生嚴重車禍，已造成32人死亡。台灣士林地方法院檢察署今天說，連夜相驗32人完畢，其中6人身分不明，已採DNA（去氧核醣核酸）送驗。

國5接國3南下車道昨天晚間9時許發生嚴重車禍，現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑車速過快翻落邊坡，造成嚴重傷亡，目前32人死亡，12人傷。

士林地檢署發言人陳錫柱說，相驗部分，由主任檢察官吳怡明帶領檢察官翁偉倫、陳彥章、蔡少勳及廖彥鈞及2名法醫進行，另有請求台北地檢署支援2名法醫，已相驗32名死者，目前發交大體25名給家屬，1名家屬在路途中；6具遺體無法確認身分，已採DNA送驗。1060214

(中央社)