基隆成功陸橋封閉
基隆市成功陸橋14日凌晨起，因施作C工區（仁五路端）「護欄更新」工程將暫時封閉，市府表示，施工期間，請民眾遵循人員導引行駛。
工務處長張元良表示，農曆年前，靠近成功一路側的A工區已在1月14日提前開放通行，至於C工區預計14日凌晨0時起，至4月4日深夜12時施作，相關交通導引牌已設置完成，請民眾遵循大型看板或人員導引行駛。
張元良說，施工期間，客運或公車都不行駛成功一路，光華國宅、成功市場2站也會停用，行經安樂路一段或西定路的公車和客運，也將繞行31號橋銜接忠四路、仁五路。
公車處長陳新埤表示，501、502、505與部分301、302、303路線，也將從14日起改走31號橋往返市區，至於原先在光華國宅與成功市場站牌上下車的乘客，改在安樂路一段的國軍福利站站牌上下車，公車處在施工前也會派員前往現場向民眾宣導。1060214
(中央社)
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