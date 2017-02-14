招生戰開打 香港中大18日訪台搶人才

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台灣的大學招生季即將到來，海外學校為了搶得先機，總是提前來台搶人才，香港中文大學18日將在台北召開本科入學講座，鎖定頂尖學生。

香港中文大學（港中大）是最早來台招生的海外學府之一，2012年就開始在台面試，有興趣的學生、家長不用花飛機票，而是整批教授直接來台，誠意十足。

港中大預計本月18日在台北舉辦本科入學講座，由各學院代表介紹課程特色。過去3年，港中大已錄取約180位台灣本科生，其中不乏學科能力測驗滿級分的頂尖學生。

由於台灣學生赴港人數不斷上升，港中大已有台灣學生會，近期還舉辦大學體驗營，接待來自台灣的中學生。

除了港中大，往年香港大學、香港城市大學也都會來台招生，都不約而同地提供高額獎學金，鎖定頂尖學生。港校招生期程一般都在台灣的甄選之前，且可用學測成績申請，但有些需額外筆試。1060214

(中央社)