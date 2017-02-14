國道5車禍32死 二殯設靈堂

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國道5號接國道3南下車道昨天晚間發生嚴重遊覽車車禍，造成32死。台北市殯葬管理處今天表示，已在第二殯儀館架設靈堂，預定上午9時開放家屬入場。

「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團結束行程準備北返時，疑因車速過快翻落邊坡，車禍造成32人死亡，乘客大多居住在台北市與新北市；萬芳醫院2人傷勢嚴重，仍未脫險。1060214

(中央社)