國5遊覽車意外 這個姿勢可保命

搭乘遊覽車與搭乘飛機的防撞姿勢雷同，重點在減少對身體的衝擊。(圖/網路資料)

國道5號接國道3號南港交流道處在昨天(13日)發生遊覽車翻覆，此意外目前已造成34死，是國內罕見的重大交通事故。專家建議，若遇到衝撞情形，應立刻採取雙手抱頭的防撞姿勢，這樣可有效減低外力傷害。

據《聯合報》訊，在昨晚發生遊覽車意外後，台灣外傷醫學會理事長、台北市立聯合醫院和平院區緊急醫療部災難醫學科主任簡立建醫師對這起事故做了初步分析。他認為，此事故之所以如此嚴重，是因為翻車的衝擊力道過大，乘客在被甩出的過程中遇到任何撞擊都有可能致命。

簡醫師指出，由於國內長期不重視繫安全帶規範，通常都只有駕駛在繫安全帶，乘客則付之闕如。因此，一旦有意外發生，則大規模傷亡在所難免。

簡醫師說，搭乘遊覽車與搭乘飛機的緊急應對姿勢雷同，若有反應時間，應立刻採取雙手抱頭姿勢，把身體前傾彎下，並縮小腿上彎，如此可減少衝撞對身體的可能傷害，或許能在必要時保住性命。

(中時電子報)