背著發報器 鵟解開遷徙之謎

金門國家公園民國104年11月在金門東沙尾一帶，為3隻猛禽繫上發報器放飛後，其中2隻前後飛行8000多公里到1萬1000多公里，終於在去年底返抵金門，也首度為台灣解開遷徙之謎。（金門國家公園提供）中央社記者黃慧敏傳真 106年2月14日

金門國家公園民國104年11月在金門東沙尾一帶，為3隻猛禽繫上發報器放飛後，其中2隻前後飛行8000多公里到1萬1000多公里，終於在去年底返抵金門，也首度為台灣解開遷徙之謎。（金門國家公園提供）中央社記者黃慧敏傳真 106年2月14日

金門國家公園民國104年11月在金門東沙尾一帶，為3隻猛禽繫上發報器放飛後，其中2隻前後飛行8000多公里到1萬1000多公里，終於在去年底返抵金門，也首度為台灣解開遷徙之謎。

金管處委託台灣猛禽研究會劉小如和許育誠研究團隊，於104年11月在金門東沙尾一帶，為3隻猛禽繫上GPS-GSM發報器放飛；其中2隻在105年11月陸續帶回遷移資訊飛回金門。

衛星資料顯示，3隻鵟在繫放後隔年，也就是105年4月陸續啟程北返；經過中國大陸福建、江西、浙江等地後一路北飛到俄羅斯的阿穆爾州和薩哈共和國。牠們在度夏地停留2到4個月後，在9月陸續啟程南遷，前後飛行8000多公里到1萬1000多公里，終於抵達金門。

金門國家公園表示，鵟是金門冬季最容易見到的猛禽之一，牠們遷移經過的東亞地區為人口密度高、開發速度快的地區之一，瞭解牠們在繁殖地及過境途中經過的棲地狀況，有助於後續對於鵟的保育。

因此，金門國家公園從103年起以2年的時間進行金門猛禽生態調查，研究團隊為2隻鵟的繫上衛星追蹤器，並蒐集到鵟在金門的度冬紀錄以及春季北返經過中國大陸的路線，但未能記錄到南遷路徑；104年改採用訊號品質更佳的GPS-GSM發報器，並繫放3隻鵟，其中2隻成功記錄完整南遷北返資訊，並返抵金門，是台灣首度完整解開鵟遷徙之謎的案例。

今年初，許育誠再次返回金門調查時，觀察到這2隻背著發報器的鵟，仍在原繫放棲地附近活動。

許育誠表示，從衛星訊號顯示鵟在北返時飛得比較專心，中途較少停留，南遷時則走走停停，推測可能跟遷移時的天候有關；天氣不好或是風向不對時，牠們就不太移動；也有可能是春季要趕回去繁殖，中途較少停留。

至於牠們在金門的活動範圍，經衛星追蹤顯示，每隻鵟的活動範圍都很小，界於0.53到1.96平方公里，遠低於國外研究所發現的活動範圍，推估金門的鵟是度冬族群，這段期間不需要維持繁殖領域，牠們的活動範圍只需提供足夠食物來源即可。

金管處說，金門位於亞洲東部鳥類遷移的路徑上，每年都有多種猛禽在遷移途中經過金門，因此金門猛禽鳥種數很高，目前的紀錄高達34種以上。1060214

(中央社)