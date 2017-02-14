利晉建設涉不法套現 總經理遭檢聲押

綠營立委林俊憲去年指控利晉建設因工程延宕恐遭罰款逾24億元，涉嫌與下游包商閤泰金屬訂定假契約，再自閤泰套現取得1300萬元現金疏通中華電信高層。新北地檢署昨將鍾鴻裕、閤泰負責人孫念慈及利晉、閤泰公司相關幹部共5人約談到案，訊後今晨向法院聲押利鍾鴻裕及張姓財務 2人，其餘請回。

(中時)