「川普」成主角 2017法國尼斯狂歡節盛大開幕

今年的尼斯狂歡節遊行中，川普也躍居主角之一。（圖/美聯社）

被譽為「世界三大狂歡節」之一的尼斯狂歡節（Nice carnival），於11日正式在法國正式開幕，今年邁入第133屆的狂歡節，照例將持續2個星期的時間，最受矚目的花車與大型氣球遊行，充滿著濃濃地政治色彩，不僅美國新總統川普（Donald Trump）成為主角之一，就連角逐下屆法國總統的四名候選人，如瑪琳勒龐（Marine Le Pen）和費雍（Francois Fillon）都躍升成為氣球主角。而為防止再有恐攻的悲劇發生，法國官方不敢掉以輕心，全面拉高當地戒備武力和層級。

據雅虎新聞（Yahoo News）報導，與巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）、義大利威尼斯（Venice）齊名，被譽為「世界三大狂歡節」之一的尼斯狂歡節正式在11日拉開序幕。已有133年歷史的狂歡節，除了美酒佳餚和勁歌熱舞外，大型花車與氣球遊行更是一大看點。然而，受到美、法兩國濃厚政治氣息影響，川普、瑪琳勒龐、費雍和馬克宏（Emmanuel Macron）都成為氣球主人翁。然而受到近年來法國屢遭恐攻的陰影，法國當局對於這場有百萬人次高人氣的節目不敢掉以輕心，派出大批警力巡防狂歡節會場36個出入口，並全面拉高戒備與檢查層級。

尼斯狂歡節遊行中，當然少不了兩位右派法國總統候選人瑪琳勒龐（圖左）與費雍（圖右）。（圖/美聯社）

尼斯狂歡節中，象徵太陽王的氣球人像。（圖/美聯社）

巨大的氣球花車遊行，也是尼斯狂歡節的一大特色。（圖/美聯社）

狂歡節，屬於天主教徒自發的慶祝活動，各地風俗習慣不同，但時間通常集中在每年的2、3月之間，節日從數週至數個月都有可能。復活節（Easter）前40天，許多地區天主教徒必須嚴守禁止吃肉、娛樂、婚配等一切喜慶活動，被稱為「封齋期」（Fastenzeit）。故才有在齋期之前，大吃大喝、大肆慶祝的慶典。尼斯狂歡節最早能追溯回公元1294年普羅旺斯（Provence）伯爵的命令，正式讓狂歡節成為這區域的慶典之一。

與尼斯齊名的威尼斯狂歡節，則以面具為其主要的特殊之處。（圖/美聯社）

在威尼斯的人工運河上表演狂歡節節目。（圖/美聯社）

今年的尼斯狂歡節從11日開幕後，一路舉辦到25日落幕，為期共2星期的時間，雖然沒跟上開幕的遊行，但節日期間在尼斯地區有諸多表演和活動，是一項相當值得體驗的異國文化節日。

(中時電子報)