哀悼賞櫻團國道翻車亡者 江蕙：怎麼是這樣...

國道發生遊覽車翻覆事故，江蕙第一時間發文關心。（圖／取材自江蕙 Jody Chiang臉書）

一輛賞櫻團遊覽車昨（13日）在國道5號接國道3號時，車子衝出護欄，發生翻覆事故，造成車內44名乘客，32人罹難、12人受傷送醫。不少藝人第一時間在臉書發文祈福，而台語歌后江蕙今凌晨難過表示：「怎麼是這樣...願逝者一路好走」。

國道發生近年來最嚴重車禍，江蕙看到遊覽車事故新聞，在臉書寫下：「前幾天的寒流，今天的賞櫻團，怎麼是這樣...願逝者一路好走，南無阿彌陀佛」，網友也紛紛留言祈福，希望逝者安息、傷者早日康復。

(中時電子報)