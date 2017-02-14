台遊覽車翻覆32死 日網友經驗談：不意外

蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車13日晚間9時許行經國道五號接國道三號、南下往木柵的大轉彎處時，失控擦撞護欄後翻落邊坡，造成34人死亡。(黃世麒攝)

台北市蝶戀花旅行社武陵賞櫻團遊覽車，13日晚間9時許行經國道五號接國道三號、南下往木柵的大轉彎處時，疑因車速過快、司機疲勞駕駛，失控擦撞護欄後翻落邊坡，造成34人死亡，成為近30年來最嚴重的公路事故。日本網友相當關心，但不少來台灣玩過的人表示，台灣的公車或計程車司機開車都很凶狠，這樣亂來的駕駛方式，會發生事故並不意外。

蝶戀花旅行社向友力承租的遊覽車，13日早上6時從台北出發，搭載遊覽者武陵農場櫻花季一日遊旅行團，包括司機、導遊及乘客在內共44人，團員每人以1100元價格，遍遊櫻花鉤吻鮭觀魚台、武陵茶莊等景點，預計晚間10時左右返抵台北。

由於行程從早上6時至車禍案發時間為晚上9時，外界懷疑駕駛工作逾15小時，恐有「疲勞駕駛」。此外， 警方取得俗稱「大餅」的大客車行車記錄器，發現遊覽車當時時速約60公里，明顯超速，過彎處速限為40公里。

蝶戀花遊覽車翻覆事故第一時間就被日本《時事通信》、《朝日新聞》媒體等報導，更登上Yahoo！Japan頭條。許多來過台灣的日本網友紛紛在新聞下方留言指出，「台灣人的開車方式，真的很凶狠，我好幾次在台北搭巴士，常搭到冒冷汗」、「我也在台灣搭過車，真的是很暴力、很危險的開法」、「最近剛在台北搭過公車和計程車，以那樣的開車方式，會發生事故並不意外」。

不過也有人緩頰說，去年日本輕井澤也發生過遊覽車翻車，導致15人死亡事故，大家都是花錢買安全，希望業者別一味削價價格，「為不幸罹難的受害者們祈福，台灣LOVE！」

(中時電子報)