蝶戀花官網：14與15日行程全數取消

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台北市蝶戀花旅行社承辦的武陵農場賞櫻國旅團遊覽車，昨晚發生嚴重翻覆意外。蝶戀花旅行社官網上午已經張貼公告，14日、15日所有行程全數取消。旅行社也預計上午9時統一對外說明。

國5接國3南下車道昨天晚間9時許發生嚴重車禍，現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑車速過快翻落邊坡，造成嚴重傷亡，目前32人死亡，12人傷。

蝶戀花旅行社承攬許多「一日遊」行程，原本上午也有同樣的武陵農場賞櫻團，但旅行社官網已經公告，「106年2月14日（二）、2月15日（三），所有行程皆全數取消，造成不便，敬請見諒」。1060214

(中央社)