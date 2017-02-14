賞櫻團翻車事故 BBC等外媒關注
台灣「蝶戀花旅行社」武陵農場賞櫻團13日晚間在國道5接國道3南下車道發生嚴重車禍，造成32人死亡，引發英國廣播公司（BBC）、美聯社（AP）、法新社（AFP）等國外媒體關注，爭相報導。
現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」所承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑似因車速過快翻落邊坡，造成嚴重傷亡。
BBC以「台灣旅行巴士車禍，釀數十死」為題加以報導，內文並引述中央社報導。
法新社也從台北發新聞，標題「台灣數十年來最嚴重公路事故，32人喪生」。內文同時引述中央社報導說，13日的車禍是1986年10月8日遊覽車在谷關墜河造成42死以來，目前有紀錄的公路事故中最嚴重事故。
此外，美聯社、路透社、半島電視台（Al-Jazeera）新聞、新加坡「海峽時報」（Strait's Times）、美國佛州「太陽前哨報」（Sun-Sentinel）等媒體也都有報導。1060214
(中央社)
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