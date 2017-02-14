協助家屬認屍 犯保發放慰問金

我要評比

國道5號遊覽車嚴重車禍，犯罪被害人保護協會士林分會今天指出，凌晨1時30分已抵達殯儀館設置服務台，協助家屬完成認屍、採集DNA，並發放慰問金每位被害人新台幣5000元。

犯保協會士林分會表示，國道5號遊覽車翻車案，造成32人死亡，昨晚11時17分接獲士林地檢署通知，士林分會會同總會人員在今天凌晨1時30分先行抵達殯儀館，並立即與台北市政府社會局協調共同設置服務台。

士林分會人員指出，家屬經通知陸續抵達填寫家屬資料時，已簡易說明犯保後續服務；在家屬完成認屍及進行筆錄、採集DNA後，犯保發放慰問金每位被害人新台幣5000元，目前仍陸續發放中。1060214

(中央社)