吳德榮：西部晴朗 北台灣白天達22度

我要評比

氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文指出，今天冷空氣持續減弱，西半部晴朗穩定，北台灣白天約可回升至22度，中南部則可達24至26度，日夜溫差有10度以上。

至於東半部則是多雲偶有局部短暫雨的天氣，花蓮、台東的氣溫也可升至攝氏23、24度左右。

吳德榮在文中指出，明天北台灣氣溫約可回升至24度，週四、五則可達25、26度以上；中南部也都有25、26度左右，白天溫暖舒適，但早晚偏涼、日夜溫差大；中南部晨間容易有輻射霧發生，民眾應該注意。1060214

(中央社)