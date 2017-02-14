父子打造貓咪特色民宿 朵麗絲的家
日月潭水社地區第1家特色民宿近日誕生！前日月潭觀光發展協會理事長游裕銘和他40歲的兒子游正宇，從養貓、愛貓，進而體貼養有貓咪的遊客，以10多年構思打造「朵麗絲的家」，8間客房、200坪空間，讓貓主人可以帶著貓咪入住旅行。
游裕銘表示，「朵麗絲」是他18年前所豢養的第1隻貓，因為體貼、善解人意，讓他在2005年開始思索如何協助解決，養有貓隻的家庭外出旅行所必須面對的所有問題。
5年前，他決定讓理想實現，召喚在北部從事廣設業的游正宇返鄉幫忙，利用明潭國小與馥麗溫泉大飯店之間的日月潭中山路146巷200多坪私有地，打造1幢3層樓、樓板總面積也是200坪的貓咪主題民宿。
建物內外，滿是貓咪的外觀或腳印造型，廳、房陳設各種貓咪藝品、玩偶或器具。另設計有貓的休息處和通道，還養了4隻溫馴的貓，讓喜歡貓、但不方便養貓的家庭親抱撫摸。客房允許貓隻入住上床舖。去年底獲縣府頒水社首張特色民宿登記證。
(中時)
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