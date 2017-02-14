國1南下湖口段 3車連環撞3傷1無呼吸心跳

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國道1號高速公路南下84.4公里湖口路段，14日凌晨3點50分左右，發生一起3車連環撞、造成3傷、1失去呼吸心跳的嚴重車禍。（陳育賢翻攝）

國道1號凌晨發生3輛貨車連環撞嚴重車禍。（陳育賢翻攝）

國道1號凌晨發生3輛貨車連環撞嚴重車禍，車體嚴重扭曲毀損。（陳育賢翻攝）

國道1號凌晨發生3輛貨車連環撞嚴重意外，其中1輛大貨車翻落邊坡。（陳育賢翻攝）

國道不平靜！國道1號高速公路南下84.4公里湖口路段，14日凌晨3點50分左右，發生一起3車連環撞、造成3傷、1失去呼吸心跳的嚴重車禍，4人均送醫急救。警方調查，2輛大貨車是先擦撞分別翻落邊坡與內側車道後，另輛自小貨車也撞成一團，警方正調查意外發生原因。

警方初步調查，今天凌晨3點50分，國道1號湖口南下路段這起嚴重車禍，現場有2輛大貨車與1輛小貨車撞成一團，初步研判，疑似是兩輛大貨車擦撞後，1輛翻落邊坡，1輛翻覆在內側車道，第3輛自小貨車則疑閃避不及，追撞前方事故大貨車，3輛車均嚴重毀損扭曲，南下車道也因此嚴重受堵。

新竹縣消防局到場搶救，其中1名男子失去呼吸心跳，另3名男子分受輕重傷，都立即送醫救治，責任疏失尚待進一步釐清。

(中時)