險心軟帶女兒共度情人節 修杰楷自嘲「沒出息的父母」

賈靜雯與修杰楷同遊東京，共度情人節。(圖/賈靜雯臉書)

賈靜雯與修杰楷結婚邁向第二年，生下寶貝女兒「咘咘」後，目前也懷上第三胎，兩人也趁著情人節暫時把小孩拋一旁，選擇與「神秘夫妻檔」同遊東京，難得的夫妻出遊，讓她直呼「情人節對已婚男女真的很重要」。

賈靜雯即將喜迎三女兒出世。(圖/本報系資料照）

賈靜雯表示生下咘咘後，夫妻倆就沒有獨自旅行過，不過託好友夫妻的福，一聽到有出遊計畫，更加深出發動力，不過想到要與孩子分開好幾天，心軟之下差點又帶著孩子出發，也讓修杰楷感嘆「真的是很沒說出息的父母」，不過冷靜思考後發現這次旅行能重溫單身男女的青澀年代，因此決定獨享這次約會行程，但也因為這次情人節太有「情人味」，也讓她直接向修杰楷許願，「這樣的情人節禮物可以每年都有嗎」。

賈靜雯臉書PO出一系列出遊照，更打趣要粉絲猜猜「蒙面四人看得出誰是誰嗎」，雖然「好友夫妻」都戴著口罩和帽子，依舊瞞不過粉絲的法眼，立刻看出就是趙又廷與高圓圓夫妻檔。

(中時電子報)