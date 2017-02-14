當年接預報中心主任 鄭明典：默契

中央氣象局氣象預報中心主任鄭明典今天表示，當年轉任預報中心主任時，並無半句話，而是一種默契。

氣象局長辛在勤昨晚證實，鄭明典請辭預報中心職務，回到先前的科技中心主任，預報中心主任由副主任呂國臣接任，18日生效。

鄭明典一早在社群網站臉書（facebook）以「結束的時候談開始」，透露當初轉任過程說，那是在莫拉克風災後某天，他在氣象局3樓走道上遇到辛在勤，辛在勤對他招招手，然後小小聲說「你去接『那個位置』，你知道的」。

他說，沉默幾秒後，辛在勤轉身離開，走幾步後又回頭補1句，「你沒有選擇餘地」。

鄭明典表示，就這樣，他沒回半句話就轉任「那個位置」，這是一種默契。1060214

(中央社)