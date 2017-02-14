伊凡卡坐加拿大總理旁 陪爸開會吸睛

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美國總統川普女兒伊凡卡（Ivanka）今天出席父親與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）及兩國女性企業家的會談，坐在杜魯道身邊成為焦點。

法新社報導，這場會談地點在白宮內閣會議廳（Cabinet Room），伊凡卡坐在45歲的杜魯道旁邊，並在美加兩國領袖發言後展開討論。

川普在推特（Twitter）上寫道：「與加拿大總理杜魯道及一群加拿大與美國頂尖女性執行長和企業家開了很棒會議。」推文中附上合照。

伊凡卡與會，正值外界對川普家族企業與這位總統及親屬官職的切割有所疑慮。

川普被形容是近代首位拒絕公布納稅申報單或脫離個人商業利益的總統，而他選擇讓兒子接手負責。

他的女兒也握有重要商業利益，成為政府道德監督人士緊盯焦點。

川普上週在高檔連鎖百貨公司諾斯壯（Nordstrom）停止銷售伊凡卡時尚品牌產品後推文寫道，伊凡卡一直遭受諾斯壯「不公平對待」。

而川普重要幕僚康威（Kellyanne Conway）在電視上熱捧第一千金伊凡卡時尚品牌後，可能面臨調查。

康威接受福斯（Fox）採訪時，敦促消費者「去買伊凡卡的東西」，畫面中在她左肩上方可清楚看到白宮標誌。（譯者：中央社盧映孜）1060214

(中央社)