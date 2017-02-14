湯姆克魯斯媽媽過世 享壽80歲

我要評比

好萊塢一線男星湯姆克魯斯的母親瑪麗李邵斯，由於近年來健康狀況欠佳，上週因病辭世，享壽80歲。

根據美國娛樂雜誌「人物」（People）報導，瑪麗李邵斯（Mary Lee South）是特教老師，另一半是電子工程師，也就是湯姆克魯斯（Tom Cruise）的爸爸。

但這段婚姻並不順遂，湯姆克魯斯跟著媽媽過日子，陷入貧窮困境。2006年他受訪時曾以「暴徒」這個字眼形容生父。

於是幼年阿湯哥曾送報貼補家計，媽媽在外辛苦工作回到家，他細心替她腳底按摩，母子情深可想而知。

這位好萊塢一線男星的家世與演藝圈沒有任何淵源，如今成為家喻戶曉的大明星，阿湯哥曾說，這都歸因於母親的啟發才有今天。

湯姆克魯斯是山達基（Scientology）教派的信徒，母親的告別式，在當地山達基的聚會所舉行。包括湯姆克魯斯和他的親姊妹都出席母親的追思式。1060214

(中央社)