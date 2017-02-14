情人節陪學生 潘文忠視察屏東教育

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今天是情人節，教育部長潘文忠沒陪情人，一早就南下屏東，展開為期2天的教育視察行程。

潘文忠這次視察地點，包括屏東樂齡教育示範中心、來義高中、屏東科技大學、牡丹國小、東港海事水產職業學校等，涵蓋各個教育體系。

其中屏東樂齡中心是台灣第一所示範中心，以「美學」為特色，年長者在美感與藝術課程的薰陶下，開心生活和學習。

屏東縣來義高中則是以族語教學和藝能班專長訓練著稱，幫助學生探索職涯，在選擇大專時能夠更有方向。

屏東縣牡丹國小推廣彩虹校園、校長閱讀課堂，打造台灣最美麗的學校。校園位在單車環島必經之處，也成為單車族的聖地。

另外，東港海事學校以地利之便，訓練出許多金手獎學生，在技職競賽中得獎無數。教育部近年積極推動技職再造，潘文忠將前往取經。1060214

(中央社)