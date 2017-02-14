宜蘭台9線88.3K塌陷處 預計中午通車

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台9線88.3k（宴京大樓前南側路口）路面塌陷處已澆灌大量混凝土，並鋪設鐵板。(公路總局四工處提供)

宜蘭縣境內的台9線88.3k（宴京大樓前南側路口）昨(13日)發生路面塌陷事件，經相關單位連夜搶修，今(14日)清晨已舖設鐵鈑，並封閉北上一快車道、一慢車道。

宜蘭縣政府下水道工程承商表示，今凌晨2時已澆灌大量混凝土，預計中午進行舖設AC柏油路面，待鋪設完成即可開放通車。

目前現場封閉路段二端實施交通管制，僅開放右側空間供機慢車行駛，請用路人注意。

(中時)