賴清德本想到國安會 因「朱立倫模式」破局

賴清德（左）不願被以「朱立倫模式」形容，因而婉拒進入中央。（中時資料照／曹婷婷、實習記者蔣淮薇攝／合成）

懸缺已快4個月的總統府秘書長究竟將由接誰任，近來因陳菊一句「賴清德應該也是總統屬意人選之一」再度引起關注；現在有消息傳出，蔡英文確曾邀賴出任府秘，但他傾向進入國安會，不料最後又因不願走「朱立倫模式」而破局。

據了解，賴清德一直被視為府秘熱門人選不是沒有原因，由於民進黨中生代中，賴在各方面表現都很突出，唯獨不曾進入中央，因此蔡英文希望藉林碧炤離職的機會，給予歷練。《聯合報》指出，蔡英文約見賴清德前，幕僚考慮他不見得願意接府秘，所以還保留了國安會秘書長及行政院副院長兩職。

而在蔡英文正式提出接府秘要求後，賴清德未給明確答覆，而是表示想進入國安系統，但小英當天沒給予答案，賴也說要再想想。沒想到過了一陣子，蔡英文透過幕僚再度尋問時，賴清德除婉拒府秘外，也拒絕接任國安會秘書長。

對此感到不解的府方後來才知道，原來是消息外流後，有人用「朱立倫模式」，也就是先到中央磨練再進軍新北角逐市長來形容賴清德，他不希望被如此比較，才會放棄進入中央。

(中時電子報)