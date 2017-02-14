賞櫻團翻車 罹難旅客保險理賠600萬

我要評比

蝶戀花旅行社承辦的武陵農場賞櫻團，昨天在國道發生遊覽車翻車意外，32名旅客罹難。公路總局今天說，每名罹難旅客約可獲新台幣600萬元保險理賠。

公路總局說，這次事故，每名旅客的死亡保險理賠金約600萬元，包括旅行業責任保險200萬元、汽車強制險200萬元、乘客險200萬元；受傷旅客的意外醫療保險金最高60萬元，包括旅行業責任保險20萬元、汽車強制險20萬元、乘客險20萬元。

公路總局調閱事故車輛資料，遊覽車是1998年4月出廠，車齡快滿19年，上一次定檢是今年1月5日，檢驗合格，下一次定檢日期為4月16日。

另事故遊覽車駕駛康育薰是在2011年4月取得職業大客車駕照，目前有2件交通違規案未結案，一項未繫安全帶，另一項是行駛高速公路車輛胎紋不足。

公路總局說，究竟這起事故是車輛問題，還是駕駛疏失，仍待檢察官後續調查。1060214

(中央社)