川習通話細節 揭露中美台關係變化

美國總統川普與大陸國家主席習近平通話細節被披露,對中美台關係衝折變化細節可中窺見一二。(圖/中評網)

美國總統川普與大陸國家主席習近平於華府時間9日晚間,進行川普就任總統以來首次的領導人通話,川普在通話中同意奉行「一中政策」,一反外界對川普立場的解讀。近日,川習通話的更多細節被披露,對中美台關係衝折變化細節可中窺見一二。

據《華爾街日報》報導,美方一名高級官員透露,這通電話長達45分鐘,話題涉及貿易、個人生活、配偶和家庭等。在「一中政策」問題,習近平與川普花了不到五分鐘的時間就達成一致。

這名高級官員透露,習近平與川普就「一中」問題的對話如下:“I would like you to uphold the‘One China’policy,”Mr.Xi said to Mr.Trump in a scripted exchange.(我希望你能堅持「一個中國」政策。」習近平對川普說。)

“At your request,I will do that,”replied Mr.Trump,the official said.(「應你的要求,我會那樣做。」川普回應說。)

白宮發布的新聞稿中寫道,“President Trump agreed,at the request of President Xi,to honor our ‘one China’ policy.”(應習主席要求,川普總統同意尊重我們的「一個中國」政策。)

「At your request」似乎傳達出一絲不情不願,讓人懷疑川普是否在為以後「變卦」埋下伏筆。但川普明確地表示要尊重「一中政策」,對兩個月來惴惴不安的各界來說已經足夠了。雖然美國總統在全世界面前自己「打臉」,但是美國向來奉行務實外交,川普更是一個務實的商人,此舉也算情理之中。

《華爾街日報》並透露,這次通話,白宮團隊花了好多天來安排,雙方外交團隊就「一中政策」達成共識之後,習近平才願意與川普通話。大陸復旦大學國際問題研究院常務副院長、美國研究中心主任吳心伯說,這通電話背後,有著無數艱苦細緻的外交工作。

該文並就川普就任與各國領袖通話進行比較,習川兩人進行了長達45分鐘的通話,話題涉及貿易、個人生活、配偶和家庭等。兩個月前,台灣蔡英文與川普的越洋電話僅有十多分鐘。川普與澳大利亞總理馬爾科姆•特恩布爾通話25分鐘,但川普最後怒摔電話結束。川普與和俄羅斯總統普丁的電話更長達一個小時,更顯兩人「惺惺相惜」。而從習川通話長短可以看出,川普已了解中國的重要性,也期待和習近平建立良好的私交。

(中時電子報)