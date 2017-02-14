桃園大徵才 33廠商釋出3000職缺

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勞動部勞動力發展署桃竹苗分署桃園就業中心在農曆年後第1場現場徵才於16日登場，33家廠商共釋出約3000個職缺。分署長丁玉珍表示，希望多樣化的職缺能滿足大桃園地區求職人

的需求。

桃園就業中心主任連慧如指出，當天自下午1時30分至3時30分在陽明公園管理中心舉辦，雖然目前面臨景氣寒冬，仍有多家廠商對人才的需求熱情不減，33家廠商包括科技、生技、製造、食品、服務領域。

(工商)