國1湖口段追撞意外 1命危3傷

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國道1號湖口路段南下84.4公里處，14日清晨近4時許，發生2輛大貨車與1輛自小客車碰撞事故，造成1人當場失去生命跡象，3人受傷，肇因由警方釐清。（新竹縣政府消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 106年2月14日

國道1號湖口路段南下84.4公里處，今天清晨近4時許，發生2輛大貨車與1輛自小客車碰撞事故，造成1人當場失去生命跡象，3人受傷，肇因由警方釐清。

新竹縣消防局表示，今天凌晨3時50分接獲國道警察轉報，國道一號南下84.5公里車禍救護，共派出5車12人前往搶救，到達現場傷患計有4名，其中1人失去生命跡象，3人受傷，緊急送醫救治。

國道警方調查，事故發生後，一輛大貨車翻落邊坡，另一輛大貨車翻覆在內車道，還有一輛自小貨車受損，一度造成湖口南下路段塞車回堵，初判疑為追撞事故，肇因仍待釐清。1060214

(中央社)