高屏沿海空氣品質 多為橘色警示

我要評比

根據行政院環境保護署的空氣品質監測網資料，今天雲嘉南及高屏地區空氣品質指標（AQI），沿海地區多為橘色警示，雖較昨天為佳，但對敏感族群仍屬不健康。

截至上午9時為止，顯示橘色警示的測站，包括雲嘉南的斗六、嘉義、新營、安南、台南；高雄部分則是集中在治海的楠梓、仁武、左營、前金、復興、前鎮、枋寮、小港等地區。

環保署指出，除上述地區外，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。1060214

(中央社)