湖南煤礦爆炸 11人下落不明

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中國大陸湖南省漣源走保煤礦今天凌晨發生爆炸，當時有29人在礦坑下工作，11人下落不明。

新華網今天報導，當地婁底市漣源走保煤礦14日凌晨1時37分發生爆炸事故，當時有29人在礦坑工作，11人至今生死不明。

報導指出，發生事故的煤礦證照齊全，事故原因正進一步調查中。1060214

(中央社)