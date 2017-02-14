萬芳醫院：1重傷趨穩 另1重傷危急

我要評比

萬芳醫院今天說，收治的兩名國道5號重傷者目前都在都在加護病房，女性傷者生命徵象變穩定，但男性傷者多重創傷與出血，生命徵象不穩，非常危急，不會抱持很樂觀態度，隨時有生命危險。

萬芳醫院說，兩人都有緊急開刀與做必要檢查，醫院還在努力中。

國5接國3南下車道昨天晚間9時許發生嚴重車禍，現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑車速過快翻落邊坡，造成嚴重傷亡，目前32人死亡，12人傷。1060214

(中央社)