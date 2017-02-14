陳偉殷迎新季 馬林魚宣布投手陣容

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美國職棒大聯盟新球季投捕手明天報到，邁阿密馬林魚隊總教練馬丁利今天宣布包括台灣左投陳偉殷在內的投手陣容。殷仔早前已進行自主訓練，明將正式投入春訓。

美國職棒大聯盟2017年球季春訓將於美東時間14日陸續展開，包括聖路易紅雀等隊伍已進駐馬林魚隊位於佛羅里達州朱比特（Jupiter）的羅傑狄恩球場（RogerDean Stadium），準備展開為期2週的訓練和1個月的季前熱身賽。

馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）13日以信函宣布，除了陳偉殷、 康利（Adam Conley）和柯勒（Tom Koelher）3名先發投手外，沃奎茲（Edinson Volquez）、史崔利（Dan Straily）和洛克（Jeff Locke）也加入先發行列，洛克將由牛棚出發。

13日是馬林魚春訓前最後的「輕鬆日」，之後將展開長達共7個月的季前與球季賽事。週末期間，球員出席在邁阿密球場舉行的球迷嘉年華。身為當家投手的殷仔也親切與久候的球迷簽名合照。

馬林魚本季共有63名球員參加春訓，馬丁利特別安排33名投手加入，熱身賽將於25日首戰聖路易紅雀隊。

馬丁利在信函中鼓勵球員，馬林魚雖是年輕隊伍，但現在是勝利的時候，球隊年輕與缺乏經驗的說法只是一時藉口，球隊要進軍冠軍賽，讓比賽變得有意義。

殷仔1月底已先抵加州展開自主訓練，2月初已返回佛州進牛棚試身手，準備迎接新球季，並期望力拚美職與日職生涯的百勝紀錄。1060214

(中央社)