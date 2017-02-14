賞櫻團國道翻車 連線主播：震撼情人節
國道昨晚發生嚴重車禍，一輛賞櫻團遊覽車在國道5號接國道3號時，在南港交流道彎道時，車子衝出護欄、發生翻覆事故，造成車內44名乘客，32人罹難、12人受傷，主播簡立喆昨晚10點半就進棚內支援，播報2小時的遊覽車翻覆新聞，而今適逢西洋情人節，讓簡立喆難過：「這真的是一個震撼的情人節」，並期望大家情人節平安。
簡立喆昨晚10點半就進棚內支援，晚間11點起坐上主播台播新聞，直到今天凌晨一點，連播2小時翻車事故新聞，神經緊繃，簡立喆今凌晨在臉書寫下：「沒有rundown、沒有稿子，看著記者傳回來的畫面和資訊，整理口述報導，和記者連線時也要不斷發問帶觀眾掌握細節。」
國道發生嚴重車禍，簡立喆下主播台後，在臉書發文祈福，而今天是逢西洋情人節，簡立喆也有感而發：「這真的是一個震撼的情人節。祝願大家情人節平安，不管你愛的人還是愛你的人都健康、長伴身邊」。
(中時電子報)
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