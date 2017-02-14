國道遊覽車事故 駕駛遺體下午解剖檢驗

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有關昨（13）日晚間國道5號發生遊覽車翻覆事故，行政院發言人徐國勇今（14）日上午表示，32具遺體均相驗完畢，其中25具遺體已發還家屬，6具待DNA確認，1具遺體的家屬在途中。預計今日下午1:30解剖駕駛遺體，上午11:30勘驗現場及車輛，交通部並已在公路總局設立應變中心。

徐國勇指出，據了解，保險的部分，投保富邦旅客責任險每人200萬元，司機投保僱主責任險200萬元，強制保險由華南承保，旺旺友聯承保蝶戀花旅行社旅遊責任險200萬元，醫療20萬責任險由旺旺承保。

(工商)