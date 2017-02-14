回應北韓挑釁 南韓擬試射玄武飛彈

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北韓12日成功發射一枚「北極星二號」，此新型中程彈道飛彈可攜帶核彈頭，並能「躲避攔截」，飛彈射出後，降落在日本海，令金正恩相當滿意。南韓政府高層13日透露，軍方考慮「玄武」系列彈道導彈，或公開導彈的發射場面來回應北韓。

南韓為消弭民眾對北韓炫耀武力的不安情緒，展現韓軍反擊北韓挑釁的意志，正考慮發射射程超過300公里的「 玄武-2A」和超過500公里的「玄武-2B」彈道飛彈，或公開發射場面。

「玄武」系列彈道飛彈是韓軍在有事時，殲滅北韓指揮部的大規模打擊報復作戰「KMPR行動」中的核心戰鬥力。

(中時電子報)