故宮南院日本特展 學子戶外教學免費
國立故宮博物院為鼓勵全台學子到故宮南院觀賞美麗的文物瑰寶，自今天起至3月5日，只要全台國中、小學申請校外教學，就可免費參觀日本東京、九州國立博物館精品展。
故宮表示，「日本美術之最—東京、九州國立博物館精品展」是日本有史以來規模最大、級別最高的海外借展，展出68組件日本國寶及重要文化財，如12世紀平安時期的日本國寶（孔雀明王像）、德川家康時期的（紺繩南蠻甲胄）和鐮倉時期的（太刀）等。
故宮指出，文物時間跨度5000年，從遠古繩文時代一直到近世明治時期，相當於一部日本文化史縮影，中小學子到場觀賞，絕對可以達到校外教學最大效益。
故宮南院表示，這是日本文物特展最後一檔優惠措施，歡迎全台國中、小學師生把握機會，申請免費校外教學看特展。
故宮南院指出，日本特展進入最後倒數，歡迎各校師長至故宮線上報名系統https://signup.npm.edu.tw/預約參觀，讓學子有一個難忘又別具意義的校外教學。1060214
(中央社)
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