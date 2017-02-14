中市巧聖仙師魯班公獎 百萬獎金選達人
台中市2017巧聖仙師魯班公獎大手筆推出百萬獎金選達人，歡迎來挑戰！為宣揚魯班公精神，市府舉辦「巧聖仙師魯班公獎職場達人及新秀選拔及表揚活動」，今年更結合2018台中花博及鐵道文化等多元元素擴大規畫活動規模，不僅增加選拔職類至11項，總獎金也超過百萬元。
市長林佳龍指出，台中市舉辦首屆巧聖仙師魯班公獎成果豐碩，獲勞動部、教育部、經濟部等中央部會支持，「一技在身，勝過萬貫家財！」市府不僅表揚，也會將職場達人及新秀的故事製成微電影，鼓勵更多年輕人立志習得一技之長、傳承匠師精神。
「達人就是一個人熱衷做一件事，並做到盡善盡美」，林佳龍說，當前全世界已進入物聯網、3D列印的時代，更需要發揮工匠精神，盼透過舉辦選拔活動，傳播達人精神，期待未來社會以工匠技藝為基礎、從技職教育著手，保障年輕人就業出路。
勞工局長黃荷婷表示，去年4月市府首開全國先例，與台中市多家工會合作辦理各職類實作競賽，159名來自全國各地的木作、泥作、木雕、漆工藝、營建選手們，於市府廣場進行為期2天工藝創作大賽，吸引學生、工匠及市民近千人次到場觀摩。
黃荷婷說，對技藝竟然能搬上大舞台，贏得肯定掌聲，不少老師傅感動到掉下眼淚，她希望從觀念著手，讓大家肯定匠師文化，發揚魯班公勤奮創新精神及技能傳承。
「號召木作、泥作、木雕、營建、漆工藝、漆作裝潢、鐵工銲接、珠寶金銀細工、造園景觀、花藝及竹編等11項職類高手來競技！」黃荷婷說，比賽總獎金逾百萬，其中達人獎金更高達10萬元，目前報名踴躍，報名時間至3月3日截止，相關職類高手千萬不要錯失展現專才的大好機會。
(中時)
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