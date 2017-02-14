違反伊斯蘭教義 巴基斯坦禁過情人節

我要評比

2月14日是西洋情人節，但是巴基斯坦禁止慶祝活動。(圖/Shutterstock)

巴基斯坦明令禁止各地舉行慶祝西洋情人節活動，因為情人節慶祝並不符合穆斯林傳統。巴基斯坦也因此成為全球最新禁止慶祝情人節的國家。

據英國《獨立報》報導，伊斯蘭堡高等法院去年就已下令禁止慶祝情人節，但是沒有成功。

巴國總統侯賽因(Mamnoon Hussain)呼籲民眾不要慶祝西洋情人節，批評西方引進的思想將威脅傳統的伊斯蘭價值。

侯賽因去年曾說「西洋情人節和我們的文化沒有關聯，應該被禁止。」

巴基斯坦近年越來越多城市風行舉辦情人節慶祝活動，但是宗教團體譴責這些違反教義的思想。

西洋情人節是基督教傳統節日，起源於14世紀浪漫愛思想，當時宮廷愛情很普遍流行。巴基斯坦法院禁止的理由是，慶祝愛情其實是鼓勵不道德、裸露和猥褻。

至於民眾會不會落實禁令，則視政府是否強力執行，尤其是禁止商店販售情人節卡片和禮物。

(中時電子報)