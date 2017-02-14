妻援交被開低價 惡男不爽攜槍尋仇
竟有如此老公，妻子援交可以忍，但被殺價就不能忍！新竹縣蕭姓男子與林姓男子的妻子14日凌晨相約援交性交易，但見面後蕭男嫌對方不優而殺價，未料，林男對於妻子援交竟未生氣，反而因被殺價而不爽，持槍與對方發生扭打，最後自己受傷還報案，全案因此爆發，還得吃上槍砲官司。
警方調查，新竹縣警竹北分局三民派出於14日凌晨接獲蕭姓男子報案，指稱在中正東路陸橋下遭不明男子持槍械毆打成傷，但警方到達現場並未發現有異狀。
未料，1小時後相同地點又有人報案，被害人指遭人毆傷，所長李宗和、警員陳昭翰遂前往現場，見林姓男子激動陳述，指自己是遭1個小時前報案的男子毆打成傷。
警方見狀況猶如羅生門，但警方卻見一旁的林妻沉默不語，顯見另有隱情，當下先將林男送醫，再與林妻懇談。
林妻這時才表示，事情發生前，她與在網路認識的蕭姓男子談妥援交，但兩人見面後，蕭男嫌棄她而殺價，兩人因此不歡而散。
不料，她回去告知老公後，林男雖不在意她從事援交，但卻不爽老婆性交易被殺價，最後生意還做不成，氣的帶著改造手槍找蕭男理論。
所幸因林男擔心在槍枝上留下指紋，而在槍身包覆塑膠帶，因此導致拉滑套時子彈未完全上膛不能擊發，蕭男因此險逃過被槍擊命運，不過，蕭男見其不能擊發後，兩人因此扭打成一團，雙雙掛彩。林妻隨後並帶同警方至住處，起出1把已上膛的改造手槍1把、子彈3顆。
而林男經醫治後回到警局，矢口否認攜槍尋仇，但因被害人與林妻供述且亦起獲槍枝，林嫌始坦承犯行，全案訊後並依槍砲、殺人未遂、恐嚇等罪嫌移送法辦。
(中時)
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