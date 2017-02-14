情人節再收大禮 劉鑾雄送甘比入華置董事會

劉鑾雄情人節前夕，讓愛妻坐上華人置業執行董事之位。(圖／翻攝自東網)

華人置業發公告，甘比任執行董事。(圖／翻攝自新浪娛樂)

香港富商劉鑾雄（大劉）去年扶正女友甘比，她也升格為「劉太」，集萬千寵愛於一身，大劉更將名下價值百億的商場轉贈給她，讓她搖身變成香港女首富，現在情人節前夕又送上「大禮」，讓網友直呼「這真是最浪漫的禮物」。

情人節收到的禮物不外乎是鮮花、巧克力或燭光晚餐，不過大劉卻是讓愛妻坐上華人置業執行董事之位，據華人置業公告表示，她的年薪是10萬港幣(約台幣39萬元)，雖然不是多大數目，但華人置業4名執行董事中，甘比和姐姐陳詩韻、妹妹陳諾韻就佔3席，意味三人可一同管理公司。

而君陽證券行政總裁鄧聲興也表示，甘比已成為劉太，入董事會是順理成章，既可代表劉鑾雄，未來也方便分家產。

(中時電子報)