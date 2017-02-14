國5車禍2重傷 萬芳醫院：男性昏迷指數3

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萬芳醫院醫務副院長白冠壬今天說，醫院收治的2名病人經緊急搶救後還在加護病房觀察，其中1名女性病人生命跡象穩定，但還沒恢復意識，另1名男性昏迷指數為3。

白冠壬上午受訪時說，醫院收治的2名國道5號重傷者目前都在加護病房，其中1名女性病人生命徵象穩定，持續密切觀察，另1名男性病人，因受傷較重，有多重創傷引起後續多重器官衰竭，生命徵象不穩定，目前看起來很危急，可能隨時有生命危險。

他表示，女性傷者已接受完開刀治療，目前使用鎮定劑維持穩定，但還有術後傷口、併發症等狀況，還沒辦法完全恢復意識，至於男性昏迷指數則為3。1060214

(中央社)