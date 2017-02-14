出門尋仇車禍掉槍 前科男被逮

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剛出獄的陳姓男子和一群年輕人吵架被打，憤而返家取玩具槍和水果刀出門尋仇，卻發生車禍，警方獲報趕到，陳男不僅掉槍，還被查到丟棄在草叢中的刀子，依法送辦。

台南市警局第三分局今天指出，有毒品、竊盜等前科的47歲陳男，日前騎機車帶著玩具槍和水果刀外出，卻發生車禍，引來警方到場調查。

陳男看到警方抄錄資料，不時走動，警方擔心陳男上前關心，沒想到陳男竟說「他怎麼那麼倒楣」，隨後從身上掉出1把槍，讓警方大為緊張，趕緊請求支援，且當場制伏陳男。

警方發現陳男身上的槍枝只是1把玩具手槍，現場民眾又指認說陳男把刀子丟到草叢中，警方果然又找到1把水果刀；警方更查覺陳男手臂有毒品注射痕跡，陳男也坦承吸毒。

警方調查，因毒品案剛出獄的陳男，因和一群年輕人吵架被打，才出門尋仇。

陳男供稱，他自從吸毒後離婚，親友遠離，今年又犯太歲，倒楣透頂，需要改運。警方訊後送辦。1060214

(中央社)