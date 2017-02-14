花花公子重拾裸照 強調裸露很正常
在宣布不以裸女作為封面照片僅1年後，美國成人雜誌「花花公子」（Playboy）今天宣告，養眼裸女美照重返雜誌封面。
法新社報導，花花公子雜誌出版商當年以煽情的插頁圖片打破1950年代的禁忌，卻在去年決定停用裸女照片。但他們今天宣布，重拾他們長期的傳統招牌。
這項決定是來自新上任的創意總監古柏‧海夫納（Cooper Hefner），他是花花公子創辦人海夫納（Hugh Hefner）的兒子。
海夫納在推特貼文的一則聲明寫道：「我會率先承認，雜誌中呈現裸露方式是過時的，但將其徹底刪除則是個錯誤；裸體絕非問題所在，因為裸體本身就不是問題。今天我們要重拾招牌，回復我們的原本」。
花花公子為即將發行的3月/4月分雜誌進行調整，在推特放上新的當月女郎照片，並標示主題標籤「裸露很正常」（#NakedIsNormal）。
花花公子於去年3月當期的雜誌開始停刊裸照，改變形象作為努力拓展紙本與線上讀者的一環，但在當前線上色情圖文、性內容氾濫下，花花公子此舉只落得發行量驟減。1060214
(中央社)
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