政院：預計勘驗現場車輛 解剖駕駛遺體

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行政院今天表示，昨天晚間國道5號發生的遊覽車翻覆事故，目前陸續完成遺體相驗，預計上午11時30分勘驗現場及車輛，下午1時30分解剖駕駛遺體。

行政院發言人徐國勇今天表示，32具遺體均相驗完畢，其中25具遺體已發還家屬，另1具遺體還在等家屬認領，6具待DNA確認。預計今日下午1時30分解剖駕駛遺體，上午11時30分勘驗現場及車輛。

徐國勇說，旅客保險的部分，投保富邦旅客責任險每人新台幣200萬元，司機投保雇主責任險200萬元，強制保險由華南承保，旺旺友聯承保蝶戀花旅行社旅遊責任險200萬元，醫療20萬元責任險由旺旺承保。1060214

(中央社)